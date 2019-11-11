Зеленский внезапно уволил скандального Геруса: кто его заменил

В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабинете министров надепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Об этом сказано в указе главы государства №838/2019, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины", – говорится в документе.

Также Зеленский подписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

Андрей Герус

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", – отмечено в указе.

Ранее Алексей Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли. Также был директором юридического департамента в том же министерстве.

Алексей Перевезенцев

Параллельно в 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Указы президента Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Позже журналист Кирилл Сазонов рассказал, что Ляшко подрался с Герусом из-за закупок Украиной электроэнергии из России, которые стали возможны благодаря нардепу.

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