Зеленский внезапно устроил новую кадровую чистку в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский устроил новую кадровую чистку в Службе безопасности Украины.
В частности, соответствующие указы появились на его официальном сайте. Так, он уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и назначил руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской и Винницкой областях.
"Освободить Богдана Тиводара Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в указе главы государства от 7 ноября.
Владимир Зеленский устроил чистки в СБУ
В то же время были проведены назначения:
Криворучко Сергей Николаевич стал начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
Борейчук Юрий Иванович – начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
Борзилов Евгений Викторович – начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
Заец Сергей Сергеевич – начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
Данюков Павло Алексеевич – начальником Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
Денисенко Анатолий Александрович – начальником Управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента состоялось совещание по вопросу эффективности действий СБУ, в частности Главного следственного управления, с участием главы Украины Владимира Зеленского.
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