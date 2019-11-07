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7 ноября • обновлено в 13:18
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Зеленский внезапно устроил новую кадровую чистку в СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский устроил новую кадровую чистку в Службе безопасности Украины.

В частности, соответствующие указы появились на его официальном сайте. Так, он уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и назначил руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской и Винницкой областях.

"Освободить Богдана Тиводара Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в указе главы государства от 7 ноября.

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Владимир Зеленский устроил чистки в СБУ

Владимир Зеленский устроил чистки в СБУ

В то же время были проведены назначения:

  • Криворучко Сергей Николаевич стал начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

  • Борейчук Юрий Иванович начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

  • Борзилов Евгений Викторович начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

  • Заец Сергей Сергеевич начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

  • Данюков Павло Алексеевич начальником Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

  • Денисенко Анатолий Александрович начальником Управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.

Зеленский внезапно устроил новую кадровую чистку в СБУ
Зеленский внезапно устроил новую кадровую чистку в СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента состоялось совещание по вопросу эффективности действий СБУ, в частности Главного следственного управления, с участием главы Украины Владимира Зеленского.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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