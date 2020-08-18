Зеленский включил Фокина к ТКГ: что известно о первом премьере Украины

Во вторник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав украинской делегации в ТКГ в Минске одного из "аборигенов" украинской политики – первого экс-премьер-министра (1990-1992 годов) Витольда Фокина.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с его политической биографией и достижениями во время управления государством.

Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка Днепропетровской области, УССР. После окончания Днепропетровского горного института он длительное время работал на руководящих должностях шахт Донбасса.

В 1967 году будущий политик вступил в КПСС, а в течение 1976-1981 годов был членом Ревизионной комиссии КПУ. Впоследствии Фокину удалось попасть в ЦК КПУ, в составе которой он числился до развала СССР.

Когда политическая карьера пошла вверх, он стал депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва и народным депутатом СССР. Кроме того, в октябре 1990 года на Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета министров Украины. В ноябре того же года его утвердили в этой должности.

Перед получением Украиной независимости Фокин стал премьер-министром Украины. Свои полномочия он сложил 30 сентября 1992 года.

Отметим, что Фокин был одним из тех, кто подписал соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики. Она предусматривала, что предприниматели трех стран будут воздерживаться от причинения вреда друг другу. Кроме того, в документе содержалась договоренность – строить экономические отношения на базе рубля, а переход в перспективе на национальную валюту требовал предварительного уведомления друг друга.

Среди всего с 1991 года Фокин как депутат Верховного Совета СССР 12-го созыва представлял интересы Лисичанского территориального округа Луганской области.

С началом эпохи независимости, с 1991 по 1994 год он был внефракционным народным депутатом Верховной Рады Украины 1-го созыва от Дарницкого избирательного округа №6 города Киева.

Показательно, что в 1993 году Фокин стал президентом Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией. Также известно, что он является почетным президентом Луганского землячества в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу премьер-министру Украины в 1990-1992 годах Витольду Фокину.

Первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что 87-летний Фокин согласился на предложение войти в состав ТКГ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский объяснил назначение Кравчука и Фокина в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. Он назвал их "очень мощной группой".

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