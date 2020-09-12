Зеленский уверен, что встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" все же состоятся.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Одессе в субботу, 12 сентября, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, планируется проведение еще одной встречи советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Продолжаются встречи в нормандском формате. Если встречаются советники – и я уже знаю результат – значит, будет планироваться встреча лидеров нормандского формата", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский отметил, что на "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить не все вопросы, но главным итогом стало продление режима тишины на Донбассе.

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