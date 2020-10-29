Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности
Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в нацбезопасности страны, и принять соответствующие решения
Необходимые законопроекты будут наработаны и поданы в Верховную Раду как неотложные
Президент подчеркнул, что необходима немедленная и жесткая оценка решением "отдельных субъектов"
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, заседание созвано "для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны".
"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", – говорится в сообщении.
Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в нацбезопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и поданы в Верховную Раду как неотложные.
"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", – заявил президент.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.