Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, заседание созвано "для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны".

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", – говорится в сообщении.

Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в нацбезопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и поданы в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", – заявил президент.

Как писал OBOZREVATEL: