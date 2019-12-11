Отдыхают за счет украинцев? Вскрылась правда о международных визитах Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского с делегацией на саммит "нормандской четверки" в Париж затянулся на 3 дня и напоминал туристический вояж, как и несколько предыдущих поездок.

Об этом идет речь в материале "Европейской правды". Отмечается, что официальная часть нормандской встречи началась в 16:00 9 декабря. Однако прилетел Зеленский во Францию утром 8 декабря.

"В воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, который гулял по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОП и СБУ, а пресс-секретарь президента в воскресенье имела возможность запостить в Instagram свое видео из-под Эйфелевой башни", – сказано в статье.

Зеленский совмещал официальные поездки с отдыхом ТСН

Утром 9 декабря президент также не имел запланированных международных встреч и выполнял "частную программу".

Определить дату возвращения в Киев удалось по фото, которое опубликовал сам Зеленский, сев в самолет: в Украину президент прилетел после 6 часов вечера 10 декабря.

В Офисе президента подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Стало известно также, что поездка в Париж для Зеленского "влетела в копеечку". Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь. Не является бесплатной и стоянка самолета в аэропорту.

В "туризме" Зеленского подметили еще одну важную деталь: "резервный день" для президента означает, что и у других членов команды (а в Париж полетели два министра, председатель СБУ, исполнительный директор "Нафтогаза", ключевые руководители ОПГ и т.п.) не было других дел после "нормандской встречи".

При этом, таким образом президент поступал уже не раз: он остался инкогнито во Франции на выходные после своей первой встречи с Макроном. Также во время его визита в Канаду Зеленский, его жена Елена и глава ОП Андрей Богдан перед отлетом махнули на Ниагарский водопад.

Вызвал вопросы и визит в Японию на интронизацию императора Нарухито, который длился 3 дня.

Зеленский совмещал официальные поездки с отдыхом Twitter Изабель Дюмон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский оконфузился, подписав фото с самолета во Франции с ошибками.

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