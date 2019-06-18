Зеленский решил уволить Луценко: в Раде выступили против

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не будет поддерживать представление президента Украины об отставке Генпрокурора Юрия Луценко.

В документе Владимира Зеленского нашли несколько недочетов, сообщил глава Комитета Андрей Кожемякин. В частности, в нем не было выводов квалификационно-дисциплинарной комиссии судей, пишет "Новое время".

"Генпрокурор увольняется с должности по соглашению Рады в связи с поданым заявлением об увольнении, но он его не подал. Во-вторых, на основе представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Этих выводов тоже нет", – уточнил Кожемякин.

Помимо этого, в представлении не был указан ответчик по этому вопросу. По этим причинам комитет не будет поддерживать отставку Луценко.

"Подкомитет сегодня (18 июня. – Ред.) рассматривал представление. И он против рассмотрения на заседании комитета. 90% его членов не будут голосовать за представление", – уточнил нардеп.

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В то же время команда президента уже рассматривает кандидатов на пост главы ГПУ, пишет "РБК-Украина". С ними уже провели собеседования. Сообщается также, что президент считает подачу представления на увольнения глав ведомств законным, поскольку не обязан сразу же назначать новых преемников.

Как писал OBOZREVATEL, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Инициирование увольнения генпрокурора замглавы АП объяснил так: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

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