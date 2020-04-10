Зеленский провел переговоры с премьером Италии Конте: о чем говорили

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за предоставленную гуманитарную помощь, включающую направление бригады врачей и средств дезинфекции.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в ходе телефонных переговоров собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", – сказал президент Украины.

Он отметил, что опыт, который получают украинские медики в Италии в лечении COVID-19, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. На военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима украинских медиков встретили чиновники Италии со словами благодарности.

Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия) восхитило сеть.

6 апреля 20 украинских медиков вышли на вахту в итальянских госпиталях.

По возвращении из Италии украинские медики смогут сразу приступить к работе. Врачи будут проходить обсервацию прямо в учреждениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

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