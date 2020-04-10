Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский провел переговоры с премьером Италии Конте: о чем говорили

5.2т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за предоставленную гуманитарную помощь, включающую направление бригады врачей и средств дезинфекции.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в ходе телефонных переговоров собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", – сказал президент Украины.

Он отметил, что опыт, который получают украинские медики в Италии в лечении COVID-19, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Теги
вирус врачи
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
23
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Питав, мабуть, як там дачка :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вадименко Обэрштурмбанфюрер
Вадименко Обэрштурмбанфюрер
В этот трудный час он ещё и средства дезинфекции подарил!!! Как же так...? Украинцы на руки одевают кульки от батона и презики на голову! А оно бл.дь подарки делает....!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги