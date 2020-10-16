Зеленский прилетел с визитом в Турцию: первые детали
Украина и Турция развивают взаимовыгодное сотрудничество
Страны создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий
Его цель – серийное производство новых образцов современного вооружения для обеих армий
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября начал рабочий визит в Турецкую Республику.
Как сообщила пресс-служба главы государства, он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов, уточнили в сообщении.
Как сообщил OBOZREVATEL, Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. По словам Эрдогана, его объем достигает 320 млрд кубометров.