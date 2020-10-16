Зеленский прилетел с визитом в Турцию: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября начал рабочий визит в Турецкую Республику.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов, уточнили в сообщении.

Как сообщил OBOZREVATEL, Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. По словам Эрдогана, его объем достигает 320 млрд кубометров.