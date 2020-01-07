Движется в правильном направлении: в США отметили сногсшибательный успех Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил очередную пощечину от администрации Трампа на прошлой неделе, когда Госсекретарь Майк Помпео отменил свой запланированный визит в Киев, но несмотря на это во многом преуспел.

Об этом говорится в статье The Wasington Post. Отмечается, что даже несмотря на то, что Помпео имел уважительную причину – обострения кризиса в Иране – Зеленский все равно имел все основания чувствовать себя оскорбленным.

"Жестокое поведение со стороны Вашингтона, которая началась еще с инаугурации в мае прошлого года, не ослабевает даже после того, как президент США Дональд Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины в выборы 2020 года", – считает автор.

Однако, в статье подчеркивается тот факт, что администрация Зеленского все же достигла определенного успеха.

"Несмотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он (Зеленский. - Ред.) пришел к власти как абсолютный политический неофит в одной из самых проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарной, и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха", – подчеркивает издание.

Автор отметил, что экономика Украины стремительно растет: экспорт и внутренние показатели повышаются, инфляция упала, а зарплаты выросли почти на 10% в год. Как отмечает Джеймс Брук с Ukraine Business News, украинская валюта, гривна, растет быстрее, чем любая другая в мире.

Также, отмечается тот факт, что МВФ дал предварительное согласие на новый кредитный пакет, который может стимулировать иностранные инвестиции. Ключевые антикоррупционные меры были поддержаны парламентом, ожидается принятие крупных экономических реформ, учитывая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли.

"На прошлой неделе украинское телевидение заполонили новости с полным слез воссоединением, когда украинские военнопленные, которых удерживали в России в течение нескольких лет, вернулись домой. Войска с обеих сторон фронтовых линий отступили назад. Между тем, Россия согласилась заплатить Украине 7 млрд долл. США в течение следующих пяти лет за транзит газа, а также 2,9 млрд долл. США за урегулирование предыдущих споров", – перечисляет автор материала.

Издание напоминает также, что до того, как занять должность, 41-летний Зеленский был комедийным актером, и весь его предыдущий опыт заключался в том, что он играл роль президента на телевидении. "Тем не менее, впервые с 2005 года большинство украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, чем думающих, что в неправильном. В государстве, где политическая коррупция приобрела катастрофические масштабы, 62% заявляют, что доверяют новому президенту", – сказано в статье.

По мнению автора, президент России Владимир Путин, но не Трамп, заметил это. "Он уже согласился с Владимиром Зеленским осуществить два обмена пленными и обсудил третий во время новогодней телефонного разговора. Он принял газовое соглашение, отказавшись от прежних попыток задушить Украину прекращением зимних поставок газа", – аргументирует он.

Трамп и Зеленский

По словам эксперта по Украине в Атлантическом Совете Андерса Аслунда, Путин вполне доволен иметь дело с Зеленским.

"Желание Путина подчинить Украину не уменьшается. Впрочем, несмотря на нехватку опыта, Зеленский доказал, что не станет легкой добычей Кремля. На саммите в Париже в прошлом месяце, где были Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон, созванном для обсуждения выполнения мирного плана для восточной Украины, давно зашел в тупик, Зеленский "пытался отстоять определенные" красные линии" для Украины", такие как восстановление украинского контроля над границей с Россией", – приводит издание слова аналитика Владимира Сокора.

"Для тех, кто беспокоится по поводу коррупции, остается единственный вопрос относительно Зеленского – будет ли он независимым от Игоря Коломойского, олигарха, который поддерживал телевизионную карьеру Зеленского и его кандидатуру на президентских выборах, и который пытается восстановить контроль над крупнейшим банком Украины, несмотря на обвинения в его хищении. Единого мнения пока нет. Но пока, отмечает Дэвид Крамер, эксперт по вопросам Украины в Международном университете Флориды, Зеленский, "кажется, держится от Коломойского на расстоянии", – отмечается в статье.

Автор подчеркивает, в течение десятилетий американские администрации, сменяли друг друга, пытались убедить украинских президентов действовать именно таким образом, но в основном без больших успехов. Однако сейчас, по его мнению, когда Зеленский делает практически все, о чем когда-то только мог мечтать Государственный департамент, наблюдается вакуум американского присутствия в Киеве.

"Временный посол Уильям Тейлор, покинул свой пост на прошлой неделе, после показаний о давлении Трампа на Зеленского, и пока нет кандидата ему на замену. Также нет замены Курту Волкеру, специальному представителю по вопросам Украины, подавшему в отставку и выступил с показаниями. Сейчас Помпео отменил два своих визита в течение двух месяцев", – указывает издание.

По мнению автора, наиболее влиятельным американцем, который занимается Украине, является личный адвокат Трампа, Рудольф Джулиани, который сотрудничает в Украине с противниками Зеленского и про-путинскими силами, в частности с наиболее коррумпированными в стране олигархами и политиками. Отмечается, что он все еще пытается собрать грязь на Джо Байдена, а сам Трамп приторговывает российской пропагандой о якобы вмешательство Украины в выборы 2016 года.

"Между тем, Зеленский, который хочет добиться визита в Белый дом, все еще ожидает его даты. Трудно не сделать вывод, что администрация Трампа не в восторге от того, что в Украине, наконец, появился компетентный президент", – резюмируется в статье.

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