Зеленский представил новых глав Закарпатья и Прикарпатья: кто они

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил новых глав Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА. Ими стали Игорь Бондаренко и Денис Шмыгаль.

Указ №492/2019 о назначении Бондаренко главой Закарпатской области опубликован на сайте президента. Кроме того, Зеленский уже представил его на совещании, которое прошло на Закарпатской таможне в Ужгороде.

Как пишет "Громадське", Бондаренко родился в 1964 году в Крыму. Он – предприниматель из Мукачева, собственник и основатель сети кондитерских (ТМ "Торговый дом Бондаренко").

Игорь Бондаренко PMG.ua

Что касается нового главы Ивано-Франковской ОГА, то о его назначении президент заявил во время представления главы Львовской ОГА, сообщает "РБК-Украина".

По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА – Денис Шмыгаль.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области... Мы решили, но еще нет указа", – отметил он.

С января 2018 года Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС. До этого он находился на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

Денис Шмыгаль Facebook Дениса Шмыгаля

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 июля Зеленский назначил Павла Кириленко главой Донецкой ОГА. Он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

В 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

Примечательно, что в базе "Миротворца" террористом "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

По информации известного волонтера Тима Златкина, новый глава Донецкой ОГА и боевик Кириленко – родные братья.

Зеленский прокомментировал скандальное назначение, призвав не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

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