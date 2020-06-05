Есть два соответствующих законопроекта, но в одном из них не предусмотрено никаких ограничений

Президент предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться к наработке законопроекта о частных военных компаниях

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться к наработкам законопроекта о деятельности частных военных компаний.

Об этом он заявил на первом заседании совета 5 июня, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский предложил легализировать частную армию president.gov.ua

Зеленский подчеркнул, что наработки следует предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

По его словам, совет может помочь сделать документ более сбалансированным.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – отметил президент.

Напомним, что президент 2 июня создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Этот совещательный орган должен обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно находящихся на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести в стране новый вид военной службы для резервистов.

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