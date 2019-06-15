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Зеленский понравился Трампу, у них много общего – военный США

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Президент США Дональд Трамп симпатизирует главе украинского государства Владимиру Зеленскому и легко найдет с ним общий язык на переговорах.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя официальное приглашение президенту Украины посетить Вашингтон.

По его словам, президент США не похож на традиционного представителя политической элиты, и это роднит его с Зеленским: "Трамп не политик, а бизнесмен. У него разговор короткий – где деньги и что вы делаете, чтобы нам было выгодно… Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого. Им не надо, чтобы на них обращали внимание. Они в этом всю жизнь живут – и тот, и другой".

Военный США считает, что это создает хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Комментируя приглашение Трампа, Табах отметил: "Я не знаю, приглашал ли он когда-то президента, который только что принял президентский пост. Он ему понравился".

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"Я думаю, что они сфотографируются, пожмут руки, дадут пресс-конференцию, а потом пойдут, хлопнут друг друга по плечу и скажут – слушай, у нас жены такие красивые. Будут говорить о чем-то человеческом, обыкновенном. И тот, и другой любят говорить, хохмить. Я надеюсь, что они подружатся", – заявил он.

Американский офицер вновь подчеркнул важность приглашения от Трампа.

"Кого он еще приглашал к себе, я не знаю. Принца Саудовской Аравии? Королеву Англии? А тут – человек из страны, которая для Америки большой роли не играет. Большинство американцев понятия не имеют, где Украина. Чтобы Трамп это сделал, надо, чтобы ваш президент произвел на него впечатление. Надеемся, хорошее", – заключил Табах.

Зеленский понравился Трампу, у них много общего – военный США

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня стало известно, что Зеленский получил приглашение от американского лидера посетить Вашингтон с официальным визитом. По предварительным данным, состоится визит уже после встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

Детали переговоров Трампа и Зеленского раскрыл специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Гарри ТабахВладимир ЗеленскийДональд Трамп
Место
Украина
Тег
США
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Александров Сергей
Александров Сергей
Дипломатический протокол еще никто не отменял, что еще мог сказать Трамп: не показывайте мне больше этого идиота?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сыграет Белому господину буем на рояле и спляшет гопака
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Прямо непонятно, как комментировать статью. Ведь известно же из комментариев россиян и в их СМИ, и на этом сайте, что никто не знает Украины, что она вот-вот развалится и вымерзнет, что никогда его президент США не пригласит...и вдруг такой конфуз! Правда можно ещё написать, что это позвал хозяин, что россиян, как равных в Белый Дом...не зовут, но факта это не отменит. Или можно отменить?! А что если написать, что не было никакого приглашения, ну вроде как анаши у Голунова и полицейских, которые её изъяли? А если поедет, тоже можно сказать, что его за ограду Белого Дома не пустили...поди проверь. И ольгинцев можно озадачить, зря что ли им платят! Вобщем не так всё страшно. Приглашения не было, украинцы вымерзают даже в июне, а россиян зовут повсюду, просто они заняты развитием высоких технологий и времени на поездки у них нет.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Шапиро Женька, Этот еврей вам сам сказала что в большинстве своем американцы не знают что такое Украина и где она находится. Чего ты так перевозбудился то?.
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