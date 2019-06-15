Зеленский понравился Трампу, у них много общего – военный США

Президент США Дональд Трамп симпатизирует главе украинского государства Владимиру Зеленскому и легко найдет с ним общий язык на переговорах.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя официальное приглашение президенту Украины посетить Вашингтон.

По его словам, президент США не похож на традиционного представителя политической элиты, и это роднит его с Зеленским: "Трамп не политик, а бизнесмен. У него разговор короткий – где деньги и что вы делаете, чтобы нам было выгодно… Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого. Им не надо, чтобы на них обращали внимание. Они в этом всю жизнь живут – и тот, и другой".

Военный США считает, что это создает хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Комментируя приглашение Трампа, Табах отметил: "Я не знаю, приглашал ли он когда-то президента, который только что принял президентский пост. Он ему понравился".

"Я думаю, что они сфотографируются, пожмут руки, дадут пресс-конференцию, а потом пойдут, хлопнут друг друга по плечу и скажут – слушай, у нас жены такие красивые. Будут говорить о чем-то человеческом, обыкновенном. И тот, и другой любят говорить, хохмить. Я надеюсь, что они подружатся", – заявил он.

Американский офицер вновь подчеркнул важность приглашения от Трампа.

"Кого он еще приглашал к себе, я не знаю. Принца Саудовской Аравии? Королеву Англии? А тут – человек из страны, которая для Америки большой роли не играет. Большинство американцев понятия не имеют, где Украина. Чтобы Трамп это сделал, надо, чтобы ваш президент произвел на него впечатление. Надеемся, хорошее", – заключил Табах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня стало известно, что Зеленский получил приглашение от американского лидера посетить Вашингтон с официальным визитом. По предварительным данным, состоится визит уже после встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

Детали переговоров Трампа и Зеленского раскрыл специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

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