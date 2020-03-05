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5 марта • обновлено в 19:19
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Зеленский поддержал увольнение Рябошапки

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса на Полтавщине, передает Цензор. Президент считает, что Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ "не работают на 100%".

"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место", – сказал Зеленский.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Какими бы мы не были красивыми, и с какими бы красивыми намерениями, глазами, шагами, с открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

Зеленский и Рябошапка

Зеленский и Рябошапка

Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа".

Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Накануне в партии Зеленского также решили поинтересоваться у Рябошапки, почему реформа органов прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

"Пришла весна – много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году", – сказали в монобольшинстве.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Руслан Рябошапка Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Понтується!!! Але за фасадом плюралізму.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
План по посадкам ... было уже при сталине. А "стахановцы" еще и перевыполняли.
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Serov Oleg
Serov Oleg
у шоколадного хряка засвербило.....
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