Зеленский о скандале с Арахамией: заканчивайте стелить себе соломку

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" заканчивать отказываться от ответственности.

Так он отреагировал в Telegram на высказывания главы фракции СН в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что для "Слуги" выгодно проиграть местные выборы.

"Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдания на будущее", – отметил Зеленский.

По его мнению, у "слуг" достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность, "просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность".

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не прятаться, не жаловаться на кого-то", – призвал президент.

Он считает, что нужно показывать людям готовность работать и бороться за то, "чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах".

"Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры – это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", – подчеркнул Зеленский.

При этом он признал, что в его команде бывают ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. "Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет", – добавил глава государства.

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