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9 декабря • обновлено в 19:20
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Зеленский не пожал руку Путину? Появилась противоречивая информация

5.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский не пожал руку главе России Владимиру Путину.

Как передает "РБК-Украина", на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря публичного рукопожатия зафиксировано не было.

Об этом же в комментарии сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, Зеленского и Путина встречали отдельно, поэтому они не пересекались до тех пор, пока не сели за стол переговоров.

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В то же время помощник главы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что рукопожатие было якобы до начала переговоров.

переговоры "нормандской четверки"

переговоры "нормандской четверки"

НТВ

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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hunt andres
hunt andres
Руки мыл?)))))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Зеленский не пожал руку Путину?" Ну и как вы, селяне, это объясните? Прям интересно ... Мощно?
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3
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Или "Зеленский МОЩНО не пожал руку Путину?"
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1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Зеленский не МОЩНО пожал руку Путину?
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1
0

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