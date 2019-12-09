Зеленский не пожал руку Путину? Появилась противоречивая информация

Президент Украины Владимир Зеленский не пожал руку главе России Владимиру Путину.

Как передает "РБК-Украина", на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря публичного рукопожатия зафиксировано не было.

Об этом же в комментарии сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, Зеленского и Путина встречали отдельно, поэтому они не пересекались до тех пор, пока не сели за стол переговоров.

В то же время помощник главы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что рукопожатие было якобы до начала переговоров.

переговоры "нормандской четверки" НТВ

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Путин между Меркель и Макроном, Зеленский напротив pic.twitter.com/rWmphSr6B9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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