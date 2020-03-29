Зеленский не понимает, что такое Украина в глазах россиян – Портников

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что такое Украина в глазах современных россиян и это является его главной проблемой.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский публицист и журналист Виталий Портников. По его словам, виной этому может служить абсолютно советский менталитет президента.

Владимир Зеленский

"Если мы хотим анализировать логику президента Украины и его мировосприятие, мы должны анализировать его советское представление о мире. Он не понимает, что такое Украина в глазах современных россиян и это проблема. Очень странно, но по менталитету Зеленский человек абсолютно советский. Возможно, сказалось семейное воспитание, возможно, это влияние региона, где он рос... Как бы там ни было, но когда едешь на запад от Киева, попадаешь в очень неразвитую и архаичную, но в Европу. А вот когда едешь на восток от Киева, попадаешь в архаичный Советский Союз. Правда, с 2014 года это уже начало меняться", – подчеркнул журналист.

Полный текст интервью с Виталием Портниковым на OBOZREVATEL читайте в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Виталия Портникова, не исключено, что с усугублением экономического и политического кризиса в Украине Владимир Зеленский может уйти в отставку, при этом тогда усилятся позиции оппозиционного политика Виктора Медведчука.

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