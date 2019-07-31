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Зеленский назначил нового главу Черкасщины: кто он

3.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Об этом он объявил в рамках рабочей поездки в Черкассы в среду, 31 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский призвал активистов обращаться к новому главе ОГА со своими проблемами и пообещал "поменять его, если что-то будет не так".

Новости
Зеленский назначил одногруппника Разумкова главой Киевской ОГА. Фото
Игорь Шевченко

Игорь Шевченко

Facebook Светланы Лебедь

Отметим, соответствующий указ уже появился на сайте главы государства.

Зеленский назначил нового главу Черкасщины: кто он

Игорь Шевченко родился в 1972 году. Он юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил новым главой Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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