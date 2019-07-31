Зеленский назначил нового главу Черкасщины: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Об этом он объявил в рамках рабочей поездки в Черкассы в среду, 31 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский призвал активистов обращаться к новому главе ОГА со своими проблемами и пообещал "поменять его, если что-то будет не так".

Игорь Шевченко Facebook Светланы Лебедь

Отметим, соответствующий указ уже появился на сайте главы государства.

Игорь Шевченко родился в 1972 году. Он юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил новым главой Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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