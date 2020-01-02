Війну з Росією, Володимир Зеленський можна закінчити у два способи.

1. виграти

2. програти.

Наївна гра у "ми всє за мір" зі взаємними привітаннями з Новим роком - це прикрий суїцид.

КВК ніколи не обіграє КДБ.

Я зараз суто про рівень стратегії.

Чи Ви думаєте, що Вам вдасться задобрити, а потім хоп і перехитрити сусіда?

Ну… Путін не Юзік. Нємножка іной псіхатіп і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням Ви тільки ганьбите себе і країну, 13 тис громадян якої цей пан ганебно вбив.

Щодо "какая разніца" як вулиця названа...і "Хто ми?"...

Разніца бальшая. У ній якраз вся сіль. Коли Ви це зрозумієте, то все піде правильним шляхом. Як це зрозуміли у Польщі, Угорщині, Франції і Німеччині...

Відповідь на питання "хто ми?"буде тоді чіткою і впевненою, коли ви зрозумієте, що об‘єднує країну не бумажка і асфальт, і навіть не прагнення миру, а спільна національна ідея, самоідентифікація, боротьба з ворогом, який калічить та знищує наших солдат, розуміння ходу власної історії, категоричність до будь-якого зазіхання на все українське всередині та ззовні, цінність мови і культури, особистостей, які змінили хід історії у боротьбі за незалежність та суверенність.

Оточіть себе тими, хто це розуміє, Володимир Олександрович.

Ви опинилися у вакуумі малоросів.

Ставайте правішим. Час лівих лишився в СРСР.

Але... якщо Вам все ж все рівно...

То пропоную назвати вул. Банкову, де Ваш офіс - вул.Бандери. Теж на Б.

Какая разніца.

Було б логічно зробити це у день народження Степана Андрійовича.

Бо "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав..." С. Бандера.

Значна частина українців вже розуміє, ким вони є. І з кожним роком їх ставатиме все більше.

Залишилося зрозуміти це Вам, шановний пане Президенте.

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