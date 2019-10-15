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15 октября • обновлено в 09:19
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Трамп спас Зеленского? Чалый дал неожиданную оценку скандалу

1.8т Читать материал на украинском

Публикация Белым домом стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уберегла украинского лидера и Украину от дальнейших проблем.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. По его мнению, последствия могли быть намного печальнее.

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"Теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если эти все телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические дрязги", – сказал он

Как сообщал OBOZREVATEL, Чалый также подчеркнул, что Киев для опубликования такого рода документов должен был дать публичное согласие, но вышло так, что Вашингтон обошел это условие.

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Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Валерий Чалый
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Удивительна способность кастрюль...всегда в куче дерьма...находить вкусную для себя...изюминку.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические дрязги ? Не в этой жизни !
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Мельничук Олександр, ничтожество и хамло, ты хоть бы писать научился на мове раз берёшься, а по сути: при чём тут реинкарнация ??? Я вообще-то про наше завтра пытался сказать, но ... Ты плохие книжки читаешь видимо.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Меня зовут- Добрый козьол: а ти дока в реінкарнації???
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