Трамп спас Зеленского? Чалый дал неожиданную оценку скандалу

Публикация Белым домом стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уберегла украинского лидера и Украину от дальнейших проблем.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. По его мнению, последствия могли быть намного печальнее.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"Теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если эти все телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические дрязги", – сказал он

Как сообщал OBOZREVATEL, Чалый также подчеркнул, что Киев для опубликования такого рода документов должен был дать публичное согласие, но вышло так, что Вашингтон обошел это условие.

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