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19 января • обновлено в 23:21
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Про Донбасс, Путина, коррупцию и Трампа: главное из интервью Зеленского The Times of Israel

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19 января на сайте издания The Times of Israel появилось большое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

OBOZREVATEL публикует самое интересное и главное из интервью украинского президента.

О планах поехать в Израиль

У нас была страшная трагедия в Иране. Вот почему я не мог сказать Израилю, правительству Израиля, приеду ли я, потому что я не знал, когда мы получим тела наших людей (в воскресенье борт прилетел в Киев — Ред.). Самое важное для каждой страны - почтить память жертв Холокоста. Очень важно ехать, независимо от того, дадут мне говорить или нет.

Зеленский дал интервью The Times of Israel

Зеленский дал интервью The Times of Israel

Инстаграм Мендель

Но так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем.

Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, если бы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили говорить. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии.

Про Донбасс, Путина, коррупцию и Трампа: главное из интервью Зеленского The Times of Israel

О Путине

С президентом Российской Федерации у нас идет диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым важным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате . После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой такой обмен.

О мире на Донбассе

Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели. Я хотел бы, чтобы все получалось намного быстрее. Есть очень сложные вопросы. Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось. Но еще не до конца.

Зеленский дает интервью

Зеленский дает интервью

Инстаграм Мендель

О декоммунизации в Украине

Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых почитают на Западе и в Центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: если у нас сложная история, то давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, которые не провоцируют конфликт.

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В настоящее время у нас есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели ... люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте удержим политику подальше от этой проблемы.

Декоммунизация в Украине

Декоммунизация в Украине

Депо

О прошлом его семьи

Со стороны моего отца, мой дед и три его брата были на фронте во Второй мировой войне, и только он вернулся.

Моя бабушка жила в Кривом Роге, в той части юга Украины, которая была оккупирована фашистами. Они убили всех оставшихся евреев. Она уехала в эвакуацию евреев в Алматы, Казахстан. Многие люди бежали туда. Она училась там. Она учитель. После Второй мировой войны она вернулась. Вот где я родился.

Почему не говорит о вере в Бога

У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и где я чувствую себя комфортно в этих местах.

Про Донбасс, Путина, коррупцию и Трампа: главное из интервью Зеленского The Times of Israel

О борьбе с коррупцией

Это трудно. Во-первых, мы реформируем государственную прокуратуру. Несколько тысяч прокуроров были уволены. Несколько сотен прокуроров должны пройти повторную квалификацию - около шести месяцев.

Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс. Когда у нас будут эти сильные институты, мы искореним всю коррупцию. Мы назначили нового руководителя государственного следственного управления, и она реформирует иерархию. Мы ввели антикоррупционный суд в сентябре. С этим много проблем, как и со всем судебным процессом в Украине. Это долгая битва.

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О скандальном разговоре с Трампом

Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров.

Я хочу избежать какого-либо участия Украины или любого украинца в политической ситуации США. Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой.

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Автор
Юрко Медянык
Темы
Война на Донбассе Крушение украинского Boeing 737 в Иране Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Семёныч Семён
Семёныч Семён
Украинцы, я служил в конце 80х в Карпатах, Ивано-Франковск16.Если б мне кто-то тогда сказал, что вы в Подмосковье заборы будете строить)) Вместо строительства кораблей и самолётов. Как же можно было за какую-то четверть века так всё просрать?
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