Зеленский дал главнокомандующему ВСУ новые полномочия: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства. Так, это произошло после того, как в Украине разделили обязанности главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ.

Зеленский дал главнокомандующему ВСУ новые полномочия korrespondent.net

Полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины:

осуществлять непосредственное военное руководство ВСУ;

осуществлять управление применением ВСУ и подчиненными другими составляющими сил обороны;

определять комплект боеспособных сил и средств ВСУ для передачи его Командующий объединенных сил;

организовывать поддержание боеспособности Вооруженных сил;

осуществлять контроль готовности ВСУ и подчиненных сил, которые должны быть переданы в подчинение для выполнения задач по обороне государства;

организовывать контроль за обеспечением ВСУ военной техникой, вооружением и другим имуществом;

отчитываться перед президентом и министром обороны относительно достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами;

утверждать разработанные органами военного управления документы по развитию и обеспечению видов, отдельных родов войск ВСУ;

утверждать документы по применению Вооруженных сил и других составляющих сил обороны во время выполнения боевых задач;

организовывать совместную подготовку ВСУ и других составляющих сил обороны для приобретения опыта выполнения боевых задач;

организовывать разработку и представление на утверждение стратегического плана применения 3СУ в отпора вооруженной агрессии;

выдавать обязательные к выполнению в Вооруженных силах приказы и директивы;

утверждать положения о командовании видов, отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины;

устанавливать почетные нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ и награжу ими военнослужащих, работников Вооруженных сил и других лиц;

вносить ходатайство о награждении военнослужащих, работников 3СУ и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины;

выполнять другие полномочия в соответствии с законами Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Отметим, что последних 15 лет в Украине полномочия начальника штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины выполнял один и тот же человек, пишет "24 Канал". Его назначал президент, начиная с Виктора Ющенко. Ранее в Украине существовал отдельный начальник штаба. До этого он совмещал свои обязанности с должностью первого заместителя министра обороны Украины.

Принципы, которые использовали до недавнего времени устарели, в странах НАТО их никто не применяет. Суть распределения – разделить полномочия штаба ВСУ и Министерства обороны. Последнее должно быть гражданским органом власти, который будет осуществлять надзор и ресурсное обеспечение Вооруженных сил.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины. Таким образом он завершил переход ВСУ на новую систему управления по стандартам НАТО.

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