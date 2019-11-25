"Есть такая "черная" шутка..." Зеленский с юмором рассказал о планах на следующий год

Президент Владимир Зеленский рассказал, что одним из приоритетов на следующий год будет обустройство пунктов скорой помощи по всей Украине, проиллюстрировав проблему "черным" юмором.

Планами он поделился в интервью "Откровенно с президентом", которое в понедельник, 25 ноября, опубликовала пресс-служба главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Одним из приоритетов следующего года будет открытие пунктов скорой помощи. В бюджете на это запланировано много средств. "Скорые" есть, а пунктов помощи нет. Знаете, есть такая "черная" шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи", – рассказал Зеленский.

Зеленский "черной" шуткой описал планы на следующий год Укринформ

Зеленский рассказал, что его команда поставила задачу, чтобы Минздрав подготовил большое количество в городах и городках пунктов скорой помощи. "До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год – чтобы не было ни одной "скорой" старше 6 лет", – пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал 100 машин скорой помощи, которые передали в украинские детские больницы.

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