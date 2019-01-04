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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Зеленский бросил вызов Путину

3.3т

Почти 30 лет назад на первом Съезде народных депутатов СССР теперь уже прочно позабытый Александр Оболенский пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета СССР в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву.

У участников съезда, как и у большинства советских граждан, эта попытка вызвала священный ужас, депутат Оболенский не был даже включен в списки для голосования. Несмотря на то, что за несколько месяцев до съезда прошли первые в истории Советского Союза альтернативные выборы депутатов, сама готовность бросить вызов генеральному секретарю ЦК КПСС казалась советским людям настоящим кощунством.

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Тогда можно было подумать, что все это временно, что после нескольких избирательных циклов возникнет понимание важности альтернативы и конкуренции. Но в случае с Россией это оказалось иллюзией. Даже сейчас, спустя три десятилетия, власть воспринимает успех альтернативных - то есть связанных с сервильной, полностью подконтрольной Кремлю "оппозицией" - кандидатов на губернаторских выборах в качестве личного оскорбления, и президент не может заставить себя направить им поздравления с победой.

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О самом президенте я уж и не говорю. Победивший на первых и последних альтернативных выборах президента РСФСР Борис Ельцин предпочел альтернативности наследственную монархию, лишь по недоразумению считающуюся республикой современного типа. Ельцин передал власть избраннику собственной семьи Владимиру Путину - при этом контролируемая властью олигархическая информационная машина уничтожала возможных конкурентов чекистского царя. Преемник Путина Медведев был избран лично главой государства, возвращение Путина в Кремль стало результатом договоренностей первых лиц.

Россияне играли во всем этом роль статистов, их никто не спрашивал всерьез - и спрашивать не будет. Следующий президент России появится по личному распоряжению Путина или в результате переворота, который покончит с путинским режимом. Жителей России тогда заставят легитимизировать результаты этого переворота на внеочередных президентских выборах - и все, здравствуй, новый государь.

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Самое страшное - даже не нежелание и неготовность россиян участвовать в управлении своим государством, а то, что этот инфантилизм воспринимается как благо. Это можно понять по реакции российских медиа на решение украинского шоумена Владимира Зеленского участвовать в выборах президента страны. Откровенная насмешка, утверждения, что это выдвижение - свидетельство деградации украинской политической системы... Но почему, собственно?

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Понятно что шоумен Зеленский в еще большей степени не готов к управлению Украиной, чем депутат Оболенский - Советским Союзом. Понятно, что его заявление сделано не в расчете на успех, а в качестве элемента телевизионной рекламы популярного шоу или в расчете на парламентский успех новой партии, которую связывают с амбициями олигарха Игоря Коломойского, - ну и что с того?

Разве непонятно, что когда не профессиональный политик, а обычный гражданин может заявить о своей готовности участвовать в выборах, а его соотечественники не воспринимают это как большую сенсацию - это и есть демократия? Разве неясно, что когда в стране, находящейся в периоде утверждения своей национальной идентичности, граждане готовы голосовать на выборах за соотечественника еврейского происхождения, при этом русскоязычного, - это и есть демократия?

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Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората. Именно эти люди теперь будут личными врагами комика, именно они будут его по-настоящему ненавидеть.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Грани
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
В Украине обычный гражданин может заявить о своей готовности участвовать в выборах. Но где взять денег на предвыборную кампанию этому обычному гражданину? Зато деньги есть у олигархов, которые предпочитают оставаться в тени и продвигать во власть своих марионеток.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РФ на выдвижение Зеленского особо внимания никто не обращает. Никто над ним не насмехается. Портников врёт.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Педераст потников не прав-Зеленский не бросает вызов Путину,а желает установить между РФ и Украиной мир с дружбой и процветанием! Кроме этого, и Зеленскому,и Путину,и всем нормальным людям не нравится гомосятина и всякие разные педеразы и педеразки.
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