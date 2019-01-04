Почти 30 лет назад на первом Съезде народных депутатов СССР теперь уже прочно позабытый Александр Оболенский пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета СССР в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву.

У участников съезда, как и у большинства советских граждан, эта попытка вызвала священный ужас, депутат Оболенский не был даже включен в списки для голосования. Несмотря на то, что за несколько месяцев до съезда прошли первые в истории Советского Союза альтернативные выборы депутатов, сама готовность бросить вызов генеральному секретарю ЦК КПСС казалась советским людям настоящим кощунством.

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Тогда можно было подумать, что все это временно, что после нескольких избирательных циклов возникнет понимание важности альтернативы и конкуренции. Но в случае с Россией это оказалось иллюзией. Даже сейчас, спустя три десятилетия, власть воспринимает успех альтернативных - то есть связанных с сервильной, полностью подконтрольной Кремлю "оппозицией" - кандидатов на губернаторских выборах в качестве личного оскорбления, и президент не может заставить себя направить им поздравления с победой.

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О самом президенте я уж и не говорю. Победивший на первых и последних альтернативных выборах президента РСФСР Борис Ельцин предпочел альтернативности наследственную монархию, лишь по недоразумению считающуюся республикой современного типа. Ельцин передал власть избраннику собственной семьи Владимиру Путину - при этом контролируемая властью олигархическая информационная машина уничтожала возможных конкурентов чекистского царя. Преемник Путина Медведев был избран лично главой государства, возвращение Путина в Кремль стало результатом договоренностей первых лиц.

Россияне играли во всем этом роль статистов, их никто не спрашивал всерьез - и спрашивать не будет. Следующий президент России появится по личному распоряжению Путина или в результате переворота, который покончит с путинским режимом. Жителей России тогда заставят легитимизировать результаты этого переворота на внеочередных президентских выборах - и все, здравствуй, новый государь.

Самое страшное - даже не нежелание и неготовность россиян участвовать в управлении своим государством, а то, что этот инфантилизм воспринимается как благо. Это можно понять по реакции российских медиа на решение украинского шоумена Владимира Зеленского участвовать в выборах президента страны. Откровенная насмешка, утверждения, что это выдвижение - свидетельство деградации украинской политической системы... Но почему, собственно?

Понятно что шоумен Зеленский в еще большей степени не готов к управлению Украиной, чем депутат Оболенский - Советским Союзом. Понятно, что его заявление сделано не в расчете на успех, а в качестве элемента телевизионной рекламы популярного шоу или в расчете на парламентский успех новой партии, которую связывают с амбициями олигарха Игоря Коломойского, - ну и что с того?

Разве непонятно, что когда не профессиональный политик, а обычный гражданин может заявить о своей готовности участвовать в выборах, а его соотечественники не воспринимают это как большую сенсацию - это и есть демократия? Разве неясно, что когда в стране, находящейся в периоде утверждения своей национальной идентичности, граждане готовы голосовать на выборах за соотечественника еврейского происхождения, при этом русскоязычного, - это и есть демократия?

Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората. Именно эти люди теперь будут личными врагами комика, именно они будут его по-настоящему ненавидеть.