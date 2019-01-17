Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні наш з Миколою Княжицьким, Ігорем Луценком, Олександром Никорякткою, Олексієм Рєзніковим законопроект 8202, який стосується збереження культурної спадщини. Документ покликаний збільшити відповідальність власників будівель -пам`ятників архітектури за їхнє знищення.

Головні норми 8202:

1. Виписано процедуру примусового викупу об`єктів культурної спадщини. Першопочатково власник об’єкта отримує попередження з переліком порушень, які необхідно усунути. У разі, якщо він ігнорує зауваження, суд може зобов’язати власника продати будівлю;

2. Збільшуються штрафи за руйнування об`єктів культурної спадщини, проведення там будь-яких незаконних робіт, нелегальне розміщення реклами;

3. Посилено кримінальну відповідальність за пошкодження або знищення об’єкта культурної спадщини.

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Переконаний, що Верховна Рада продемонструє єдність у такому принциповому та важливому для українських міст питанні. 8202 - це дієвий інструмент для збереження історичного обличчя України та боротьби з тими, хто у 1990-ті-2000-ні викупили будівлі-пам’ятники архітектури з метою заробити на них після зняття з цих об`єктів статусу пам`ятників архітектури. Раніше писав про цю схему детальніше.

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