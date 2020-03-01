Замы Арахамии платят "слугам" деньги в конвертах - Скороход

Исключенная из "Слуги народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что ее бывшие коллеги якобы получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа".

Такое высказывание прозвучало в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой. Обычным "слугам" платят по $5 тысяч, тем, кто занимает руководящие должности во фракции, – $15 тысяч", утверждает она.

Анна Скороход Delo.ua

Скороход рассказала, что выплаты якобы проводятся в конце месяца. Деньги, с ее слов, выдают наличными.

При этом Скороход заявила, что намерена судиться с Арахамией. "Пожалуйста, запретите ему появляться и что-то комментировать. Потому что когда он наговорит тех глупостей, что он говорит, то потом никто не знает, как их разгребать", – сказала бывшая "слуга народа".

Также она отвергла обвинения в свой адрес по поводу того, что сама якобы платила нардепам и лоббировала интересы бизнес-групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скороход заявила, что решения в президентской фракции принимает не большинство, а "несколько человек". По ее словам, правило "70/30" (о том, что внутри фракции "Слуга народи" решение принимается, если его поддерживает 70%) на практике не работает.

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