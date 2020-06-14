Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Несколько центральных телеканалов выпустили сюжеты о последствиях ливня в Днепре. В частности, журналисты сообщили, что объект реконструкции на ул. Короленко в центре Днепра смыло потоками воды вместе с брущаткой, деревьями и лавочками. Заммэра Днепра Михаил Лысенко развеял фантазии журналистов и показал реальные последствия разбушевавшейся непогоды, передает корреспондент "Наше Місто".

Об этом заммэра Днепра написал на своей странице в Facebook.

Михаил Лысенко сообщил, что улица в полном порядке, а от последствий разбушевавшейся непогоды не осталось и следа. На каменных лавочках возле кафе отдыхают горожане. Высаженные платаны и та самая плитка также чувствует себя прекрасно.

"Сегодня, ровно два телеканала, принадлежащих олигархам, опубликовали сюжеты о том, что вся плитка на улице Короленко в Днепре полностью смыта дождем и большинство всех там находящихся умерли.

В помощь телеканалам, выкладываю фото как выглядит "смытая" плитка на Короленко и множественные людские жертвы.

p.s. Глубокочтимые сотрудники проплаченных телеканалов!

Я знаю, что временна сейчас трудные, и всем надо кормить семьи пусть даже при этом выливая тонны говна на родной город. Но даже если Вы этого не умеете, то я могу подсказать как правильно это сделать, поскольку Ваши помои не съедобны.

Всем счастья", — написал Михаил Лысенко.

Facebook Михаила Лысенко

Facebook Михаила Лысенко

Facebook Михаила Лысенко

Facebook Михаила Лысенко

Facebook Михаила Лысенко

Facebook Михаила Лысенко

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