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14 июня • обновлено в 12:27
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Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

3.3т
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Несколько центральных телеканалов выпустили сюжеты о последствиях ливня в Днепре. В частности, журналисты сообщили, что объект реконструкции на ул. Короленко в центре Днепра смыло потоками воды вместе с брущаткой, деревьями и лавочками. Заммэра Днепра Михаил Лысенко развеял фантазии журналистов и показал реальные последствия разбушевавшейся непогоды, передает корреспондент "Наше Місто".

Об этом заммэра Днепра написал на своей странице в Facebook.

Михаил Лысенко сообщил, что улица в полном порядке, а от последствий разбушевавшейся непогоды не осталось и следа. На каменных лавочках возле кафе отдыхают горожане. Высаженные платаны и та самая плитка также чувствует себя прекрасно.

"Сегодня, ровно два телеканала, принадлежащих олигархам, опубликовали сюжеты о том, что вся плитка на улице Короленко в Днепре полностью смыта дождем и большинство всех там находящихся умерли.

В помощь телеканалам, выкладываю фото как выглядит "смытая" плитка на Короленко и множественные людские жертвы.

p.s. Глубокочтимые сотрудники проплаченных телеканалов!

Я знаю, что временна сейчас трудные, и всем надо кормить семьи пусть даже при этом выливая тонны говна на родной город. Но даже если Вы этого не умеете, то я могу подсказать как правильно это сделать, поскольку Ваши помои не съедобны.

Всем счастья", — написал Михаил Лысенко.

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

Заммэра Днепра показал реальное состояние ул. Короленко после ливня

Facebook Михаила Лысенко

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Персона
Михаил Лысенко
Место
Украина Днепр
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