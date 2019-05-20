Закон об украинском языке: Совбез ООН жестко поставил Россию на место

Совет безопасности ООН в понедельник, 20 мая, отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши. Прямая трансляция заседания велась в сети.
В итоге голосование за рассмотрение предложенного РФ вопроса выглядело так:
5 – за;
6 – против;
4 – воздержались.
Совбез ООН
В частности, представитель Франции Франсуа Делатр подчеркнул, что выступает против повестки дня, предложенного РФ именно в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
В то же время он сказал, что вопрос российско-украинского кризиса в целом рассмотреть важно, однако трудности возникнут с конструктивной дискуссией.
"Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами и в контексте также прекращения огня [на Донбассе], вывода тяжелого вооружения, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований", – сказал дипломат.
В ответ на это постпред Российской Федерации Василий Небензя дерзко заявил, что украинско-российского конфликта якобы не существует, а есть только конфликт внутри Украины.
Василий Небензя
Скрин видеотрансляции
Россиянин призвал Совбез ООН дать оценку Закону Украины №5670-д, добавив, что он якобы "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей".
После блокировки повестки дня Небензя сказал, что организация "проявила двойные стандарты", а данная тема является "очевидно неприятной" для Европы.
Напомним, 18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием закона об украинском языке.
Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко назвал такую выходку РФ "очередным актом абсурда".
Как писал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
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