Закон об украинском языке: Совбез ООН жестко поставил Россию на место

Совет безопасности ООН в понедельник, 20 мая, отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши. Прямая трансляция заседания велась в сети.

В итоге голосование за рассмотрение предложенного РФ вопроса выглядело так:

5 – за;

6 – против;

4 – воздержались.

Совбез ООН

В частности, представитель Франции Франсуа Делатр подчеркнул, что выступает против повестки дня, предложенного РФ именно в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время он сказал, что вопрос российско-украинского кризиса в целом рассмотреть важно, однако трудности возникнут с конструктивной дискуссией.

"Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами и в контексте также прекращения огня [на Донбассе], вывода тяжелого вооружения, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований", – сказал дипломат.

В ответ на это постпред Российской Федерации Василий Небензя дерзко заявил, что украинско-российского конфликта якобы не существует, а есть только конфликт внутри Украины.

Василий Небензя Скрин видеотрансляции

Россиянин призвал Совбез ООН дать оценку Закону Украины №5670-д, добавив, что он якобы "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей".

После блокировки повестки дня Небензя сказал, что организация "проявила двойные стандарты", а данная тема является "очевидно неприятной" для Европы.

Напомним, 18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием закона об украинском языке.

Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко назвал такую выходку РФ "очередным актом абсурда".

Как писал OBOZREVATEL:

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