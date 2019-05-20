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Закон об украинском языке: Совбез ООН жестко поставил Россию на место

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Совет безопасности ООН в понедельник, 20 мая, отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши. Прямая трансляция заседания велась в сети.

В итоге голосование за рассмотрение предложенного РФ вопроса выглядело так:

  • 5 – за;

  • 6 – против;

  • 4 – воздержались.

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Совбез ООН

Совбез ООН

В частности, представитель Франции Франсуа Делатр подчеркнул, что выступает против повестки дня, предложенного РФ именно в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время он сказал, что вопрос российско-украинского кризиса в целом рассмотреть важно, однако трудности возникнут с конструктивной дискуссией.

"Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами и в контексте также прекращения огня [на Донбассе], вывода тяжелого вооружения, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований", – сказал дипломат.

В ответ на это постпред Российской Федерации Василий Небензя дерзко заявил, что украинско-российского конфликта якобы не существует, а есть только конфликт внутри Украины.

Василий Небензя

Василий Небензя

Скрин видеотрансляции

Россиянин призвал Совбез ООН дать оценку Закону Украины №5670-д, добавив, что он якобы "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей".

После блокировки повестки дня Небензя сказал, что организация "проявила двойные стандарты", а данная тема является "очевидно неприятной" для Европы.

Напомним, 18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием закона об украинском языке.

Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко назвал такую выходку РФ "очередным актом абсурда".

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Закон о языкахРоссийско-украинский конфликт
Теги
УкраинаРоссияСовбез ООНполитикаукраинский язык
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во кокошня дает,я все больше склоняюсь что козломордые не с мира сево а существа какие то,которых нужно утилизировать
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, говори прямо - пидорасы они :) Разумеется, у нормальных людей и у рассейских петухов имеются различия в мышлении. Эвфемизм "существа" здесь лишний. Петухи они! Пе-ту-хи!!! :)
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Не поставил на место. Место-оно известно. У паРаши. А просто- послал на... Три буквы. Правда, с соблюдением некоторых норм дипломатии. Думаю, что это только пока
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Каким боком вопрос о языке стоит к минским соглашениям ?. Они уже не кокс жрут,а х*й знает что раз так заворачивает дебилов.
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