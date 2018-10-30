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Закон о языке: стало известно, кто не дает его принять

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Депутаты Оппозиционного блока намеренно затягивают принятие Верховной Радой так называемого языкового закона, внося в его текст бесчисленное количество поправок.

Об этом ObozTV рассказал активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач. Он подчеркнул, что чем дальше откладывается окончательное рассмотрение законопроекта, передвигаясь все ближе к выборам, тем меньше шансов на его успешное принятие.

"Мы убеждены, что уже в этом году законопроект должен пройти второе чтение и быть принят, стать законом", - уточнил Оснач.

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По его словам, этот законопроект был внесен в парламент еще почти два года назад, чтобы его голосование не связывали с выборами. Но, поскольку это отложилось во времени, то это необходимо сделать сейчас, не затягивая принятие.

"Ведь на самом деле нет оснований для того, чтобы затягивать этот вопрос и я надеюсь, что у депутатов будет воля его принять", - резюмировал активист.

Ранее в эфире ObozTV украинская писательница Лариса Ницой разгромила противников украинизации.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Закон о языкахПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Сергей Оснач
Место
Украина
Объекты
политикаВерховная Рада УкраиныОппозиционный блокзаконопроектукраинский языкрусский язык
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Подавляющее большинство жителей Украины думают на русском, поэтому и говорят на русском и изменить это, принятием какого-либо закона, нельзя. Однако, тупость и невежество животных, заседающих в нынешней ВР, не позволяет остановить майданную вакханалию, которая приведет к распаду Украины.
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Попович Олег
Попович Олег
Яворский Сергей, И с какого хера ты решил что большинство думают и говорят на русском, по руссо-тв сказали, или бабка с соседнего подъезда нашептала?
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