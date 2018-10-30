Закон о языке: стало известно, кто не дает его принять

Депутаты Оппозиционного блока намеренно затягивают принятие Верховной Радой так называемого языкового закона, внося в его текст бесчисленное количество поправок.

Об этом ObozTV рассказал активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач. Он подчеркнул, что чем дальше откладывается окончательное рассмотрение законопроекта, передвигаясь все ближе к выборам, тем меньше шансов на его успешное принятие.

"Мы убеждены, что уже в этом году законопроект должен пройти второе чтение и быть принят, стать законом", - уточнил Оснач.

По его словам, этот законопроект был внесен в парламент еще почти два года назад, чтобы его голосование не связывали с выборами. Но, поскольку это отложилось во времени, то это необходимо сделать сейчас, не затягивая принятие.

"Ведь на самом деле нет оснований для того, чтобы затягивать этот вопрос и я надеюсь, что у депутатов будет воля его принять", - резюмировал активист.

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