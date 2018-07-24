Захват Украины: Пионтковский рассказал, на кого Путин делает последнюю ставку

Российский президент Владимир Путин не будет в ближайшее время идти на реальную эскалацию конфликта на Донбассе, а попытается захватить власть в Украине с помощью поддержки одного из кандидатов в президенты.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, отметив, что участие России в политическом процессе накануне президентских выборов в Украине будет очень сильным.

"Я все время стараюсь избегать комментариев о внутриполитической жизни в Украине, поскольку мне это не совсем удобно, как гражданину государства-агрессора. Но я просто не могу не замечать очевидных вещей. Например, заявления Медведчука, который непонятно почему до сих пор не в тюрьме сидит, а является крупным политическим деятелем. Попытка поддержки промосковских кандидатов будет просто громадной", - считает Пионтковский.

По его словам, это будет последняя ставка российского президента после провалившихся сценариев по созданию "Новороссии" и идеи втолкнуть террористические "ЛДНР" в Украину.

"А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании", - резюмирует политолог.

Напомним, также Пионтковский объяснил, почему новый референдум на Донбассе не опасен для Украины