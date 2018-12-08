В Харьковском областном совете создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины" во главе с губернатором Юлией Светличной. Примечательно, что в группу вошли представители всех 6 фракций. То есть, 90 или 3/4 депутатов от общего числа совета, сообщает УНИАН.
Новость в условиях набирающей обороты избирательной кампании претендующая на сенсационность. Однако в случае Харьковской области все закономерно.
Нынешняя политическая система существенно сдерживает амбиции региональных элит. Места в Парламенте распределяют держатели партийных брендов и центральная власть. Как следствие, представителям региональных элит приходится "идти на поклон" на Банковую или в офисы Тимошенко, Ахметова, Садового и т.д.
Особенно остро отсутствие социальных лифтов региональные элиты ощутили на выборах 2012 и 2014 гг.
В первом случае списки партий были сформированы из личных команд лидеров, а на мажоритарных округах побеждали "парашютисты".
Во втором – запрос на "новые лица" удовлетворялся не за счет региональных лидеров, а за счет журналистов, грантоедов, комбатов, деятелей шоу-бизнеса.
Эта социальная группа больше всего заинтересована в том, чтобы произошла избирательная реформа и были введены пропорциональные списки. Эта модель даст преимущества региональным лидерам. Проблема этой группы – они недостаточно консолидированы, они разобщены, не имеют мощного выразителя своих интересов на национальном уровне.
Скорее всего, региональные лидеры получат более весомые позиции в Парламенте следующего созыва, и уже в ближайшие годы выйдут на концептуализацию и формирование своего политического проекта.
Социологи давно обратили внимание на процесс регионализации украинской политики, когда на местах региональные лидеры имеют рейтинги в разы большие, чем политики общенационального уровня. Такие выводы можно сделать по результатам исследований, проведенных в Днепропетровской и Харьковской областях. Недавнее исследование, презентованное 9 октября, показало, что в Харьковской области губернатор Светличная и мэр Харькова Кернес имеют наибольшее влияние в регионе и контролируют две трети голосов.
Высокий рейтинг председателя обладминистрации Светличной – результат целого ряда реализованных проектов.
Харьковская область третий раз подряд занимает первое место среди областей Украины по социально-экономическому развитию. Так, область укрепила свои позиции в экономике и социальной сфере, заняв 9 первых мест по ключевым показателям, которые касаются социального обеспечения населения, развития предпринимательства, качества образования, социальной защиты детей и улучшения экологической ситуации в регионе.
Статистика, как известно, вещь лукавая и часто успешные формальные показатели не дружат с социологией. В Харьковской области такого противоречия нет. Если на протяжении 2017–18 гг. активность Светличной растёт, то по целому ряду причин активность Кернеса снижается. Опыт показывает, что тот, кто овладевает инициативой и удерживает её, в конечном итоге занимает лидерскую позицию.
Судя по последним событиям, новый центр силы на Харьковщине вскоре может перерасти границы региона.
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