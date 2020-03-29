Внефракционный народный депутат Анна Скороход, которая заразилась коронавирусом, рассказала о симптомах своей болезни.

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Она написала в Telegram, что температура может быть не обязательно высокая.

"У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималась только пару раз вечером", – отметила нардеп.

Анна Скороход

По ее словам, ощущается сильная ломота в теле, особенно к вечеру, а также сильная головная боль "до слез".

"Основное в моем случае – потеря обоняния, сухость и першение в горле", – добавила Скороход.

Депутат напомнила, что экспресс-тесты показывают более точный результат на 5-10 день симптомов, сначала у нее был отрицательный.

Как сообщал OBOZREVATEL, о заражении Анны Скороход коронавирусом стало известно 28 марта. В прошлом месяце 30-летняя нардеп родила первенца.

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