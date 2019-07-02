За месяц даже не позвонил: Климкин раскрыл новые детали конфликта с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский за полтора месяца на посту главы государства ни разу не общался с министром иностранных дел Павлом Климкиным, с которым у него вспыхнул конфликт из-за ноты России по пленным морякам.

Об этом написал в Facebook журналист Петр Шуклинов по итогам интервью с главой МИД.

"С момента инаугурации президент Владимир Зеленский ни разу не общался с министром иностранных дел. Еще раз. Ни одного. Раза. За полтора месяца", – отметил он.

Климкин и Зеленский

Шуклинов также рассказал, что однажды Климкин сам позвонил в Администрацию Зеленского, чтобы дать ему несколько советов накануне встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Но говорить с ним было некому. Рекомендации оказались не нужны", – поделился журналист, пообещав вскоре раскрыть все подробности разговора.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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