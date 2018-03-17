За две недели: в "ДНР" придумали, как закончить войну на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне террористов "ДНР", придумал, как за две недели можно закончить войну на Донбассе.

По словам террориста, урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы "стремительным образом", если бы США "ушли в отпуск". Об этом Прилепин заявил в интервью РИА "Новости".

"Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения", — сказал террорист "ДНР".

По словам писателя, именно американцы управляют политической ситуацией в Украине.

Захар Прилепин Комсомольская правда

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.

Как сообщал "Обозреватель", ранее воюющий в "ДНР" Прилепин раскрыл планы России на Украину.