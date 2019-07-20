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"Я была свидетелем страшных событий": Ада Роговцева предупредила Украину

6.7т Читать материал на украинском

Украина должна искать сильных союзников и вступить в НАТО, иначе агрессию России не пережить.

Об этом сказала украинская актриса Ада Роговцева, проведя исторические параллели "со самыми страшными страницами украинской истории с 37-го года", свидетелем которых она была лично.

"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – убеждена она.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

Politeka.net

Украинская актриса призналась, что не допускает для себя никаких споров по поводу курса Украины на вступление в НАТО. Ведь во время войны с Россией Киев должен искать сильных союзников.

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"Я как женщина, как мать, как бабушка, как прабабушка не вижу ничего другого, чем НАТО. Потому что может тогда не будут сунуться, побоятся. Нас надо защитить. И лучшего защитника я не вижу", – уверена Ада Роговцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж рассказал, кто и как вредит сближению Украины и НАТО.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война
Персона
Ада Роговцева
Место
Украина
Теги
НАТО Новости России Россия Россия - страна-агрессор
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Член КПСС с 1967 года, более 20 лет была членом партбюро, избиралась секретарём парткома театра и делегатом XXVII съезда КПСС.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Отец, Николай Иванович Роговцев, имел два высших образования, окончив индустриальный и сельскохозяйственный институты, работал в НКВД. Во время Великой Отечественной войны отец служил в охране у Н. С. Хрущёва
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Макарский Александр
Макарский Александр
Партбилет члена КПСС поди хранит на всякий случай,рагулиха?
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