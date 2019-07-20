"Я была свидетелем страшных событий": Ада Роговцева предупредила Украину

Украина должна искать сильных союзников и вступить в НАТО, иначе агрессию России не пережить.

Об этом сказала украинская актриса Ада Роговцева, проведя исторические параллели "со самыми страшными страницами украинской истории с 37-го года", свидетелем которых она была лично.

"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – убеждена она.

Ада Роговцева Politeka.net

Украинская актриса призналась, что не допускает для себя никаких споров по поводу курса Украины на вступление в НАТО. Ведь во время войны с Россией Киев должен искать сильных союзников.

"Я как женщина, как мать, как бабушка, как прабабушка не вижу ничего другого, чем НАТО. Потому что может тогда не будут сунуться, побоятся. Нас надо защитить. И лучшего защитника я не вижу", – уверена Ада Роговцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж рассказал, кто и как вредит сближению Украины и НАТО.

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