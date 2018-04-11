Взяточный скандал с Розенблатом: суд признал нардепа потерпевшим

В деле об инциденте со взяткой, связанном с народным депутатом (БПП) Бориславом Розенблатом, Печерский районный суд города Киева постановил признать его потерпевшим.

Соответствующее решение в ответ на жалобу адвоката парламентария было принято 11 апреля, говорится в постановлении Печерского райсуда, копией которого располагает "Обозреватель".

"Руководствуясь статьей 376 части 2 Криминально-процессуального кодекса Украины, следственный судья постановил: жалобу адвоката Глобы К. В., который действует в интересах Розенблата Борислава Соломоновича, на постановление следователя об отказе в признании потерпевшим по уголовному производству №420170000000002187 удовлетворить. Отменить постановление следователя ГПУ Григоришина Р. М. от 19 октября 2017 года в уголовном производстве №420170000000002187 об отказе в признании потерпевшим Розенблата Б. С. Обязать следователя в уголовном производстве №420170000000002187 исполнить требования части 2 статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса относительно Розенблата Б. С. Постановление обжалованию не подлежит", — сказано в документе.

Также в нем отмечается, что полный текст постановления будет оглашен 16 апреля в 17:35.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.