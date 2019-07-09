"Взлелеянный Москвой": Забужко жестко прошлась по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет. Он по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, срежисированное Москвой.

Таким критичным мнением о нынешнем главе государства поделилась украинская писательница Оксана Забужко в интервью "Эсрессо ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы об этой личности ничего не знаем, кроме того, что он абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций президента нашей страны. Это очевидно! У него ни образования, ни подготовки, ни компетентности, ни, наконец, ощущение своей принадлежности к этой стране", – возмутилась она.

Оксана Забужко

"Это не его страна! Он здесь на гастролях. Он – московский шоубизнесмен, взлелеянный московским бизнесом. Он не знает этой страны, он ее не чувствует. Это все – огромное шоу! Мы – внутри этого реалитишоу, из которого не можем выйти", – добавила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко сказала, что ошеломительной победе на выборах президента Украины Владимира Зеленского предшествовали годы подготовки общества к этому. В целом данное событие можно смело сравнить с Брекситом в Великобритании, который также тщательно прорабатывался специалистами.

В свою очередь директор Института национальной памяти Владимир Вятрович высказал мнение, что творчество и продукты студии "Квартал 95", лидером которой был Зеленский, указывают на то, что ему "трудно стать украинским президентом". Он упрекнул нынешнего главу государства в том, что тот на протяжении долгих лет формировал украинцу образ "глупого малоросса".

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