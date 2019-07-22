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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс

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Большинство жителей Донецкой и Луганской областей во время внеочередных выборов в Верховную Раду отдали свои голоса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты обработки 46,22% протоколов в Луганской области и 44,19% – в Донецкой. Данные обнародованы на сайте ЦИК.

Так, в Донецкой области "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддержали 41,64% избирателей. В Луганской области за партию проголосовали 48,09%.

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На втором месте на Луганщине оказалась партия "Слуга народа". За нее голосовали 28,98% избирателей. На третьем – "Оппозиционный блок" с 5,46%.

На Донетчине второе место у избирателей также заняла партия "Слуга народа" с 27,32% голосов. За "Оппозиционный блок" голосовали здесь 11,42%.

В одномандатных округах за возможность попасть в Раду борются представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок".

Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс
Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс
Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс
Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила только восемь голосов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Скандальный нардеп Надежда Савченко, которая баллотировалась в депутаты Верховной рады в одномандатном избирательном округе № 51 в оккупированной Украиной части Зайцево (окрестности Горловки), получила всего лишь восемь голосов. Об этом свидетельствуют последние данные ЦИК Украины. Напомним, Савченко хотела ехать в ЛНР и ДНР, чтобы вести предвыборную агитацию, но СБУ не выдала ей пропуск для пересечения линии разграничения. Результаты выборов Савченко обжаловать не станет. Как видим, народ Донбасса не забыл прошлого «лётчицы» и её службу в карательном батальоне «Айдар».
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