Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс

Большинство жителей Донецкой и Луганской областей во время внеочередных выборов в Верховную Раду отдали свои голоса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты обработки 46,22% протоколов в Луганской области и 44,19% – в Донецкой. Данные обнародованы на сайте ЦИК.

Так, в Донецкой области "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддержали 41,64% избирателей. В Луганской области за партию проголосовали 48,09%.

На втором месте на Луганщине оказалась партия "Слуга народа". За нее голосовали 28,98% избирателей. На третьем – "Оппозиционный блок" с 5,46%.

На Донетчине второе место у избирателей также заняла партия "Слуга народа" с 27,32% голосов. За "Оппозиционный блок" голосовали здесь 11,42%.

В одномандатных округах за возможность попасть в Раду борются представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок".

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила только восемь голосов.

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