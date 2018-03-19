"Филькина грамота": Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о проведении так называемых выборов в оккупированном Россией Крыму.

Как подчеркнул глава государства в обнародованном на его странице в Facebook видео обращении, ни зафиксирована "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

"Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!" - напомнил Порошенко.

По его словам, обнародованные официальные "данные" являются не чем иным, как фальсификацией.

"Говоря известным российским фразеологизмом - "филькина грамота". Ее Кремль будет теперь использовать в гибридной информационной войне, он ведет не только против Украины, а против всего мира. Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму", - предупредил президент.

Также Порошенко отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму.

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"Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей. Призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - резюмировал глава государства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин выдвинул ультиматум РФ касательно проведения выборов в оккупированном Крыму. На это ему ответили, что процесс пройдет в штатном режиме.

В итоге, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, все же провели выборы президента РФ.