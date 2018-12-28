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Выборы президента Украины: Порошенко почти догнал Тимошенко в рейтинге

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Действующий президент Украины Петр Порошенко догоняет лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко в рейтинге предвыборных симпатий украинцев. Более того, его показатели в нем растут наиболее стремительно.

Так, Порошенко получил бы в первом туре выборов президента 13,8% от тех, кто будет голосовать, а Тимошенко — 16%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Далее со значительным отрывом следует шоумен Владимир Зеленский с результатом в 8,8%. Что касается кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, то за него готовы отдать голоса 8,4% респондентов, за лидер Радикальной партии Олега Ляшко — 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 6,8%.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Новости
Выборы президента Украины: Порошенко назвал точную дату проведения

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проходил с 19 по 25 декабря.

По словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, резкий рост уровня поддержки Порошенко может быть связан с получением Украиной Томоса об автокефальной церкви, которого он добился.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 21 декабря социологическим центром имени Михаила Драгоманова, следующим президентом Украины станет либо действующий глава государства Петр Порошенко, либо лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

  • Действующий президент вошел в список наиболее поддерживаемых кандидатов на выборах 2019 года согласно ноябрьскому опросу центра имени Михаила Драгоманова.

  • Напомним, согласно итогам опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова за август, уровень поддержки Порошенко тогда составлял 7,9%.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Петр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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ivanov vlad
ivanov vlad
Хотите мир в Украине? - Тогда гАласуйте за ТыМошенницу!!! Она обеспечит мир в Украине. Русский!!. И очень быстро. Баба Яга Батькивщины быстро пригласит русского лешего хуйла править в страну дураков. Дураки - галасуйте за ТыМошенницу!!!
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Гавриленко Світлана
Гавриленко Світлана
Порошенко наздогнав Тимошенко... Це просто смішно... Сподіваюсь більшість українців свідомо дивляться на політичну ситуацію в нашій країні і давно вже визначилися, кому бути наступним президентом України! Юліє Володимирівно, надія тільки на Вас!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Все КТО срет здесь за кремлевскую прокладку Йулю - пригожинские обсосы... Их сразу ебалом об асфальт !
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