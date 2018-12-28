Выборы президента Украины: Порошенко почти догнал Тимошенко в рейтинге

Действующий президент Украины Петр Порошенко догоняет лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко в рейтинге предвыборных симпатий украинцев. Более того, его показатели в нем растут наиболее стремительно.
Так, Порошенко получил бы в первом туре выборов президента 13,8% от тех, кто будет голосовать, а Тимошенко — 16%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Далее со значительным отрывом следует шоумен Владимир Зеленский с результатом в 8,8%. Что касается кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, то за него готовы отдать голоса 8,4% респондентов, за лидер Радикальной партии Олега Ляшко — 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 6,8%.
Петр Порошенко
В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проходил с 19 по 25 декабря.
По словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, резкий рост уровня поддержки Порошенко может быть связан с получением Украиной Томоса об автокефальной церкви, которого он добился.
Петр Порошенко
Как сообщал OBOZREVATEL,
согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 21 декабря социологическим центром имени Михаила Драгоманова, следующим президентом Украины станет либо действующий глава государства Петр Порошенко, либо лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Действующий президент вошел в список наиболее поддерживаемых кандидатов на выборах 2019 года согласно ноябрьскому опросу центра имени Михаила Драгоманова.
Напомним, согласно итогам опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова за август, уровень поддержки Порошенко тогда составлял 7,9%.
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