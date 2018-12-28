Выборы президента Украины: Порошенко почти догнал Тимошенко в рейтинге

Действующий президент Украины Петр Порошенко догоняет лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко в рейтинге предвыборных симпатий украинцев. Более того, его показатели в нем растут наиболее стремительно.

Так, Порошенко получил бы в первом туре выборов президента 13,8% от тех, кто будет голосовать, а Тимошенко — 16%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Далее со значительным отрывом следует шоумен Владимир Зеленский с результатом в 8,8%. Что касается кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, то за него готовы отдать голоса 8,4% респондентов, за лидер Радикальной партии Олега Ляшко — 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 6,8%.

Петр Порошенко

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проходил с 19 по 25 декабря.

По словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, резкий рост уровня поддержки Порошенко может быть связан с получением Украиной Томоса об автокефальной церкви, которого он добился.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL,