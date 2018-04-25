Выборы президента Украины: Гриценко рассказал, как его хотят устранить

Экс-министр обороны, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко заявил, что Генеральная прокуратура получила задачу "накопать" на него все, чтобы остановить участие в выборах.

"Получил инсайд из Генпрокуратуры. Несколько заседаний президентской War Room (комнаты войны) было посвящено - нет, не планам отражения агрессии - планам недопущения меня до выборов", – подчеркнул Гриценко в Facebook.

По его словам, причина заключается в том, что он мог бы победить во втором туре президентских выборов. Кроме того он заявил, что прокуроры "перекопали" на него все, что могли, еще во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Анатолий Гриценко grytsenko.com

"Прокуроры "перекопали" все еще во времена Януковича, многократно теперь - нет ничего, сообщают. Прокуроры понимают, во что их вовлекают. На заседаниях War Room под председательством гаранта рассмотрели различные варианты", – написал Гриценко.

Он добавил, что первые является немедленное задержание и арест.

"По беспределу, по любым сфабрикованным обвинениям. Пока этот вариант отложили. Не потому что боятся грубо нарушить закон - боятся создать образ "народного мученика", который потом не во втором, а еще в первом туре победит. И тогда точно посадит и на дольше, и большее количество", – отметил он.

Гриценко подчеркнул, что сошлись в результате на втором, "чуть длительном поэтапном" варианте.

"Сначала выдвинуть подозрения и пригрозить тюрьмой любым нескольким моим подчиненным 12-13-летней давности, силовым способом заставить их чем и как угодно оболгать меня, чтобы были хоть какие-то якобы "легитимные" основания для следующего этапа. А следующий этап - подозрение, задержание, арест, быстрый закрытый суд и приговор уже мне. Параллельно, в обоих вариантах, должна быть скоординированная с олигархами / владельцами каналов мощная медийная атака против меня, с привлечением высших чинов Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, депутатов БПП / НФ и придворных "политологов", – добавил он.

Гриценко резюмировал, что будет дальше работать на победу.

Как сообщал "Обозреватель", Гриценко заявил, что уверен в том, что ключевой фигурой в государстве должен быть всенародно избранный президент.

Позже, социологический опрос показал, что Гриценко мог бы одержать победу, в случае проведения выборов в ближайшее время. Экс-министр обороны также рассказал, как можно "спасти" страну в сложившейся ситуации, предложив неожиданный вариант.