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Выборы президента Украины: Гриценко рассказал, как его хотят устранить

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Экс-министр обороны, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко заявил, что Генеральная прокуратура получила задачу "накопать" на него все, чтобы остановить участие в выборах.

"Получил инсайд из Генпрокуратуры. Несколько заседаний президентской War Room (комнаты войны) было посвящено - нет, не планам отражения агрессии - планам недопущения меня до выборов", – подчеркнул Гриценко в Facebook.

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По его словам, причина заключается в том, что он мог бы победить во втором туре президентских выборов. Кроме того он заявил, что прокуроры "перекопали" на него все, что могли, еще во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Анатолий Гриценко

grytsenko.com

"Прокуроры "перекопали" все еще во времена Януковича, многократно теперь - нет ничего, сообщают. Прокуроры понимают, во что их вовлекают. На заседаниях War Room под председательством гаранта рассмотрели различные варианты", – написал Гриценко.

Он добавил, что первые является немедленное задержание и арест.

"По беспределу, по любым сфабрикованным обвинениям. Пока этот вариант отложили. Не потому что боятся грубо нарушить закон - боятся создать образ "народного мученика", который потом не во втором, а еще в первом туре победит. И тогда точно посадит и на дольше, и большее количество", – отметил он.

Гриценко подчеркнул, что сошлись в результате на втором, "чуть длительном поэтапном" варианте.

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"Сначала выдвинуть подозрения и пригрозить тюрьмой любым нескольким моим подчиненным 12-13-летней давности, силовым способом заставить их чем и как угодно оболгать меня, чтобы были хоть какие-то якобы "легитимные" основания для следующего этапа. А следующий этап - подозрение, задержание, арест, быстрый закрытый суд и приговор уже мне. Параллельно, в обоих вариантах, должна быть скоординированная с олигархами / владельцами каналов мощная медийная атака против меня, с привлечением высших чинов Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, депутатов БПП / НФ и придворных "политологов", – добавил он.

Гриценко резюмировал, что будет дальше работать на победу.

Как сообщал "Обозреватель", Гриценко заявил, что уверен в том, что ключевой фигурой в государстве должен быть всенародно избранный президент.

Позже, социологический опрос показал, что Гриценко мог бы одержать победу, в случае проведения выборов в ближайшее время. Экс-министр обороны также рассказал, как можно "спасти" страну в сложившейся ситуации, предложив неожиданный вариант.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Анатолий ГриценкоПетр Порошенко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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