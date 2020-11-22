Выборы мэра Славянска: обнародованы результаты экзит-пола

Во втором туре выборов в Славянске побеждает кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях, а кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов занимает второе место.

Такие данные экзит-полов предоставила компания "Reaserch&branding group". За Ляха проголосовало 58,8% избирателей, за Придворова – 41,2%.

Как известно, в первом туре выборов мэра Славянска, который состоялся 25 октября, победил Придворов, получив поддержку 30,86% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Ляха в первом туре поддержали 29,99% избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городского головы в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).

О том, как прошел второй тур выборов городских голов 22 ноября в других городах, читайте здесь.