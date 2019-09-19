"Вы же были в Трускавце!" Ведущая "1+1" разняла в прямом эфире "взорвавшегося" министра Зеленского и Тимошенко

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов повздорил с лидером ВО "Батьківщина" Юлией Тимошенко из-за открытия рынка земли в Украине.
Дискуссия разгорелась в эфире программы "Право на владу" в четверг, 19 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, Тимошенко сказала, что украинским фермерам нечего дать в залог, что бы банк принял для кредитования покупки земли.
Милованов поскандалил с Тимошенко из-за рынка земли
Скриншот из видео
"У нас 42 млн га сельскохозяйственной земли. Это 72% территории Украины. Если продавать, не следует ли спросить у народа Украины, который ею владеет?" – спросила она.
Далее Тимошенко обратилась к предвыборной компании президента Владимира Зеленского, в которой он обещал решать важные вопросы референдумами. Она спросила у Милованова, будет ли референдум по рынке земли.
"Земля будет инструментом, на который будут выдавать залог", – начал Милованов.
"То есть, земля в залог? Покажите мне надежные банки?" – возмутилась она.
Министр попросил ее не перебивать и заявил, что и вовсе перестанет отвечать на вопросы.
Милованов "взорвался" в эфире "Право на владу"
Скриншот из видео
"Эта земля распродана уже, она взята в аренду. Не перебивайте меня! Может неофициально, но она в аренде. На ней что-то растет. Сейчас поедем и посмотрим, растет или нет. Растет. Кто это посадил?" – обратился он к Тимошенко.
В спор вмешалась ведущая Наталья Мосейчук: "Не заводитесь. Вы же были в Трускавце". Но Милованов эмоционально попросил договорить. "Вот я хочу говорить, подождите все! Я не завожусь! Это важно. Общество должно знать правду", – сказал он, активно жестикулируя.
Ведущая 1+1 разняла министра Зеленского и Тимошенко
Скриншот из видео
Милованов обратил внимание на то, что в Украине не редкость вопиющие случаи с переоформлением земли. "Рынок существует. Он не прозрачный. Он для тех, у кого есть деньги, юристы, схемы. Речь идет не о создании рынка, а о его прозрачности", – рассказал он.
С этой целью министр призвал установить настоящих владельцев компаний, которые скупают землю в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны.
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