"Вы придурки?!" Путин сорвался во время пресс-конференции. Видео

Президент России Владимир Путин оскандалился своими соображениями о возможной сдаче Ленинграда нацистам во время Второй мировой войны.

Об этом главу РФ спросили журналисты во время его пресс-конференции, которая проходит 19 декабря в Москве. Видео опубликовал в Twitter канал "RT на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, нацистская Германия намеревалась отправить на вымирание большую часть славянского населения, поэтому тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград, сегодня бы просто не было.

Владимир Путин Telegram канал "Маш"

"В документах прописано, нацистской Германии. Часть населения, славянского, использовать на работах. Большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, а о сохранении этноса восточно-славянского", – заявил он.

Тех же, кто наводит такие "бессмысленные домыслы", он обозвал придурками. Примечательно, что во время этого высказывания глава РФ показал нецензурный жест.

"Когда я слышу: "Может, хорошо бы Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь!" – сорвался Путин.

Владимир Путин: "Когда я слышу:" Может, хорошо бы Ленинград сдать "и так далее, мне хочется сказать:" Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь! " Pic.twitter.com/n2bNRvOY9x - RT на русском (@RT_russian) 19 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя.

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