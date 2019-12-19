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19 декабря • обновлено в 14:41
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"Вы придурки?!" Путин сорвался во время пресс-конференции. Видео

24.4т
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Президент России Владимир Путин оскандалился своими соображениями о возможной сдаче Ленинграда нацистам во время Второй мировой войны.

Об этом главу РФ спросили журналисты во время его пресс-конференции, которая проходит 19 декабря в Москве. Видео опубликовал в Twitter канал "RT на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, нацистская Германия намеревалась отправить на вымирание большую часть славянского населения, поэтому тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград, сегодня бы просто не было.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Telegram канал "Маш"

"В документах прописано, нацистской Германии. Часть населения, славянского, использовать на работах. Большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, а о сохранении этноса восточно-славянского", – заявил он.

Тех же, кто наводит такие "бессмысленные домыслы", он обозвал придурками. Примечательно, что во время этого высказывания глава РФ показал нецензурный жест.

"Когда я слышу: "Может, хорошо бы Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь!" – сорвался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
104
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Смешно
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Интересно
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Бордюгов Михаил
Бордюгов Михаил
Браво Путин!!!!
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
В Ленинграде люди ели людей,
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Правильно сказал, но слишком мягко.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Еременко Лидия, так вот вы поэтому выжили и живёте, пока сапоги фашикам вылизывали, потом русским, а теперь американцам ... Ну вот так и живите. Скоро африканцам за уголь будите лизать и у донбассцев обсасывать ...
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Еременко Лидия
Еременко Лидия
Klizmahohlenko Gerald, Наверное,правильно! Тогда бы не было не этого НЕДОМЕРКА-ЧЕКИСТА ни ему подобных,убогих граждан на рашке!!!
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