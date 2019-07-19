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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Вся надежда на тюрьму!" В Днепре кандидата в Раду обвинили в скупке голосов

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В Днепре кандидат в народные депутаты Украины Иван Куличенко начал ремонт Днепропетровской исправительной колонии №89.

Как сообщает 49000.com.ua, политик сначала планировал привлечь на ремонт деньги из бюджета, но после смены власти в стране средства для колонии были выделены из неизвестного источника.

Узнав о такой "щедрости" Куличенко, активисты начали пикетировать территорию тюрьмы. Люди вышли на акцию с плакатами: "Тюремные договорняки за бюджетные деньги", "Куличенко покупает голоса за ремонты", "Не хватает голосов – вся надежда на тюрьму", "Хочу в Раду – Поможет тюрьма".

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Активист Роман Мойшин отметил, что Куличенко сперва планировал выделить 1,2 миллиона гривен бюджетных средств на реконструкцию.

"Ну, если Ивану Ивановичу не хватает голосов, это ведь не значит, что за счет заключенных нужно оказывать влияние на собственную избирательную кампанию", – подчеркнул он.

Иван Куличенко

Иван Куличенко

Днепр Час

Отметим, что на территории колонии сейчас пребывает 640 заключенных.

Акция протеста против Куличенко

Акция протеста против Куличенко

49000.com.ua

Акция протеста против Куличенко

Акция протеста против Куличенко

49000.com.ua

Акция протеста против Куличенко

Акция протеста против Куличенко

49000.com.ua

Акция протеста против Куличенко

Акция протеста против Куличенко

49000.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте PornHub разместили политическую рекламу кандидата в народные депутаты Украины Антона Колумбета.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
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