Встречу "нормандской четверки" могут отменить: названа причина

Для встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) необходим ряд предварительных консультаций и проведение встречи сперва на уровне министров иностранных дел.

Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин, передает "Українські новини".

По его словам, встреча в "нормандском формате" без этих условий кажется ему маловероятной. "Пока что вряд ли", - прокомментировал он.

Однако Климкин уточнил, что главное - содержание и результативность встречи, а не ее дата.

"В первую очередь необходимо понять, готовы ли мы обсуждать три вопроса: безопасность, освобождение заложников и политически заключенных, учитывая какая сейчас острая ситуация с Сенцовым, и, конечно, миротворческую миссию, но полноценную, а не для охраны СММ. Если Россия готова обсуждать эти темы, то есть смысл встречаться", - сказал Климкин.

"Мы действительно хотели организовать встречу, но дело не в дате, а в конкретном наполнении. Если Россия не готова решать эти вопросы, то просто давать эту площадку нет смысла", - добавил министр.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции в мае 2018 года в немецком Аахене. Встречу планируют проводить без участия РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "нормандская четверка" выступила с заявлением о Донбассе.