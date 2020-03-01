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1 марта • обновлено в 13:52
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Всплыли скандальные детали о кандидате на пост министра обороны Таране

11.1т
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Андрей Таран, которого активно продвигают на пост главы Минобороны Украины, получил звание генерал-лейтенанта весьма подозрительным путем.

Так, как утверждают источники OBOZREVATEL, началась история как раз после скандала с его увольнением из СЦКК. Именно тогда с подачи действующих властей Таран неожиданно получил погоны генерал-лейтенанта (август 2015 года).

Затем, говорят собеседники, он девять месяцев числился первым заместителем командующего Сухопутных войск, но к выполнению обязанностей так и не приступил.

Андрей Таран

Андрей Таран

"Гордон"

Причем три месяца в этот период Таран провел, якобы принимая участие в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске.

Затем, в 2016 году, он был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В результате, по словам источников, фиктивное пребывание на высокой должности позволило Тарану пожизненно получить высокую пенсию, титул экс-первого заместителя командующего Сухопутных войск и, соответствующее этой должности, звание генерал-лейтенанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа – Алексея Пашкова.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Вася Дядя
Вася Дядя
Правильной дорогой идёте товарищи! Больше клоунов и бездарей во власть!Потом можно будет всё на путина свалить.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"по словам источника"... Геббельсы вашего учителя гитлера давно сожгли. Ждете своей участи? Так не долго осталось ждать твари))) давно заслужили.
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