Андрей Таран, которого активно продвигают на пост главы Минобороны Украины, получил звание генерал-лейтенанта весьма подозрительным путем.

Так, как утверждают источники OBOZREVATEL, началась история как раз после скандала с его увольнением из СЦКК. Именно тогда с подачи действующих властей Таран неожиданно получил погоны генерал-лейтенанта (август 2015 года).

Затем, говорят собеседники, он девять месяцев числился первым заместителем командующего Сухопутных войск, но к выполнению обязанностей так и не приступил.

Андрей Таран "Гордон"

Причем три месяца в этот период Таран провел, якобы принимая участие в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске.

Затем, в 2016 году, он был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В результате, по словам источников, фиктивное пребывание на высокой должности позволило Тарану пожизненно получить высокую пенсию, титул экс-первого заместителя командующего Сухопутных войск и, соответствующее этой должности, звание генерал-лейтенанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа – Алексея Пашкова.

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