Главная Новости
23 октября • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Вслед за Сивохо: "кварталовец" стал советником секретаря СНБО

1.2т Читать материал на украинском

Генеральный директор компании "Квартал-концерт", нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Ткаченко. Он сообщил о множестве планов относительно Донбасса.

Новости
Сивохо в СНБО, Кошевого в мэры: как комики захватывают власть в Украине

"Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса . Планов и задач для себя ставлю множество", – сказал Ткаченко.

Максим Ткаченко стал советником главы СНБО

Максим Ткаченко стал советником главы СНБО

gordonua.com

Ткаченко является заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт" – дочерней компании Студии "Квартал 95" – в 2014 году. В 2016 г. он концертный директор певицы Тины Кароль.

Ткаченко был главой кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 году в Луганской области. Также Ткаченко – заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Позже он поделился планами по работе в СНБО

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Максим Ткаченко
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
15
12
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
пі.. здець це вже вище криші перестань зє паплюжити Україну
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Назовите государственный орган занимающийся национальной безопастностью- по вертикали слово из четырех букв- Ответ - СНБО- Ответ не правильный. Правильный ответ - Цирк!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel