Вслед за Сивохо: "кварталовец" стал советником секретаря СНБО

Генеральный директор компании "Квартал-концерт", нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Ткаченко. Он сообщил о множестве планов относительно Донбасса.

"Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса . Планов и задач для себя ставлю множество", – сказал Ткаченко.

Максим Ткаченко стал советником главы СНБО gordonua.com

Ткаченко является заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт" – дочерней компании Студии "Квартал 95" – в 2014 году. В 2016 г. он концертный директор певицы Тины Кароль.

Ткаченко был главой кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 году в Луганской области. Также Ткаченко – заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Позже он поделился планами по работе в СНБО

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