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6 марта • обновлено в 09:04
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Вслед за Рябошапкой уйдут все его заместители

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Вслед за Русланом Рябошапкой, которого 5 марта Верховная Рада отправила в отставку, из Офиса генерального прокурора уйдут все его заместители, кроме главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина. Отмечается, что последний останется, поскольку срок полномочий его заканчивается в ноябре 2020 года года.

"Увольнять его раньше на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директоре НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку", – рассказал собеседник издания.

После отставки Рябошапки Офис генпрокурора ждет перестановка

После отставки Рябошапки Офис генпрокурора ждет перестановка

РБК-Украина

Напомним, на внеочередном заседании 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Его преемник будет назначен уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Артем Сытник Назар Холодницкий Руслан Рябошапка
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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