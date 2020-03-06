Вслед за Русланом Рябошапкой, которого 5 марта Верховная Рада отправила в отставку, из Офиса генерального прокурора уйдут все его заместители, кроме главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина. Отмечается, что последний останется, поскольку срок полномочий его заканчивается в ноябре 2020 года года.

"Увольнять его раньше на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директоре НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку", – рассказал собеседник издания.

После отставки Рябошапки Офис генпрокурора ждет перестановка РБК-Украина

Напомним, на внеочередном заседании 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Его преемник будет назначен уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Вовы".

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