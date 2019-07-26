"Все знают, чем это закончится!" Зеленский "взорвался" из-за Кучмы и Пинчука

Глава государства Владимир Зеленский не смог сдержать эмоций после вопроса о роли олигарха Виктора Пинчука в возвращении своего тестя и второго президента Украины Леонида Кучмы в Минский процесс.

Когда журналист программы "Схемы" Михаил Ткач поинтересовался, на каких условиях Пинчук согласился помогать президенту уговорить Кучму возглавить украинскую делегацию в Минске, Зеленский "взорвался" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы):

– Просил ли Пинчук что-то взамен за то, что он помогал в переговорах с Кучмой? Зачем это Пинчуку? Он что-то просил взамен? Его интересы также в России.

– Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится.

– То есть Пинчук просто сидел рядом? И помогал уговаривать Кучму?

– Так и есть. Это правда.

– Какие аргументы у него были? Что это надо государству – и все.

– А какие у него могут быть аргументы? Спасибо, Михаил!

Зеленский также неожиданно вспомнил, что именно делал 28 июня на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД, где живет Кучма. На этой встрече, по словам журналистов, присутствовал и Виктор Пинчук.

Зеленский "взорвался" из-за Кучмы и Пинчука

"Михаил, я понял, о чем вы. Это я когда сказал ГУД, я хочу увидеть все предприятия, которые у нас есть. Хочу увидеть на базе ГУД, что с ними... Ко мне дошел слух, что на разных землях, принадлежащих государству, лично руководствуются ГУДом – кто там, скажем так, какие-то домики для себя сделал. Поэтому я хотел лично проверить. Знаете, мне дают информацию по поводу одной или другой области, я читаю, верю, но проверяю. Поэтому мне предоставили информацию – я поехал проверять, что там есть. Увидел", – заверил президент Украины (лексику оставляем без изменений. – Ред.).

По словам Зеленского, в "Конча-Заспу" он приезжал только с семьей. От встречи с Кучмой и Пинчуком он открестился.

Владимир Зеленский и журналист Михаил Ткач скриншот

Напомним: перед этим разговором Зеленский назвал журналиста Ткача "мальчиком", что вызвало громкий скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 июня Зеленский назначил Кучму представителем Украины в трехстороннем контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

По информации журналистов, в конце мая второй президент Украины со своим зятем Виктором Пинчуком дважды тайно приезжали в Администрацию Зеленского.

В начале июня это впервые прокомментировали на Банковой. "Пинчук действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая сегодня была ему предложена – возглавить Трехстороннее контактную группу и представлять Украину", – объяснила прес-секретарь президента Юлия Мендель.

Впоследствии тайный визит олигарха прокомментировал сам президент, озвучив тот же тезис: "Господин Пинчук приезжал, и это был приезд, связанный с Леонидом Кучмой. Потому что я очень просил Леонида Даниловича, чтобы он был председателем трехсторонней группы ТГК в Минске", – повторил Зеленский.

Журналисты "Схем" утверждают, что именно Пинчук уговорил тестя вернуться в Минский процесс, поскольку имеет бизнес-интересы, которые зависят от украинско-российских отношений. Кучма мог бы в этом ему помочь. Олигарх владеет рядом телеканалов, банком, трубоколесной компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne Group.

По словам аналитика Concorde Capital Александра Паращия, речь идет прежде всего о трубоколесной компании олигарха Interpipe : "Основная проблема Пинчука – это то, что он все еще находится фактически в процессе банкротства. Потому что его один из крупнейших активов – это компания Interpipe – все еще не возобновила платежи по своим долговым обязательствам для большинства иностранных кредиторов". С 2013 года компания олигарха ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга в 1,25 миллиарда долларов.

Аналитик объяснил важность российского рынка для бизнеса Пинчука: "Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда Interpipe поставлял значительную часть продукции российским компаниям. На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50% его колесной продукции".

В ноябре 2018 года Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России. В то же время, рассказывает аналитик, компании Пинчука продолжают торговать с этой страной. "Насколько мы видим, та же продажа железнодорожных колес продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, не сильно задели именно бизнес Виктора Пинчука".

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